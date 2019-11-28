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Malatya Büyükşehir'in bütçesi 2020 yılında 757 milyon TL

Malatya Büyükşehir'in bütçesi 2020 yılında 757 milyon TL
Malatya Büyükşehir'in bütçesi 2020 yılında 757 milyon TL

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi 757 milyon TL olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 9. birleşim ile sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak, toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeret dilekçeleri okunarak kabul edildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Geçen toplantıya ait karar özetinin kabul edilmesinin ardından gündemin ikinci maddesi olan Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesi görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında Büyükşehir Belediyesi 2020 mali yılı bütçesi 757 milyon TL olarak kabul edildi.

Gündemde yer alan diğer imar konularının da görüşülerek karara bağlanmasından sonra Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantıları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısının ise 11 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

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