Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yıkılan bazı binaların müteahhitleri İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgilere göre, depremin ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, yıkılan binalara yönelik cumhuriyet savcılıklarının soruşturmaları da derinleşti. Çöken binaları yapan müteahhitlere yönelik gerek yurt dışında, gerek ise yurt içinde operasyonlar düzenlendi. Kaçmak üzere olan ya da bulundukları illerde saklanan kişiler tek tek tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde depremde, Kahramanmaraş'taki Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey ile Malatya'daki Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi olduğu belirlenen Osman Ekren adlı 3 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yıkılan bazı binaların sorumlusu oldukları ileri sürülen 3 şüphelinin, ilerleyen günlerde soruşturmanın yürütüldüğü Malatya ve Şanlıurfa'ya sevk edilmeleri bekleniyor.

Sadık Kahraman

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