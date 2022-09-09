Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07 Eylül çarşamba günü Malatya merkezli Ankara ve Gaziantep illerinde yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde 18 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 16 zanlı tutuklandı, 2 şahsa ise adli kontrol uygulandı.

Ekipler tarafından yapılan diğer dört ayrı operasyonda ise 115 adet sentetik ecza hap, 5 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi, 292 gram kubar esrar, 67,59 gr metamfetamin, 4,57 gram toz esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

