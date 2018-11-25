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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişiye gözaltı

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişiye gözaltı
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişiye gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da toplam 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen iltisaklı kurum ve dernek çalışanı 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilirken, yakalanan 10 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

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