Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişiye gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli Adıyaman, Şanlıurfa ve Van'da toplam 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen iltisaklı kurum ve dernek çalışanı 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilirken, yakalanan 10 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.