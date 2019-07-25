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Malatya Olimpija Ljubljana Canlı İzle A Spor| Yeni Malatyaspor Maçı Canlı UEFA

Malatya Olimpija Ljubljana Canlı İzle A Spor| Yeni Malatyaspor Maçı Canlı UEFA
Malatya Olimpija Ljubljana Canlı İzle A Spor| Yeni Malatyaspor Maçı Canlı UEFA

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana karşılaşacak. Futbolseverler ise bu maçı canlı olarak izlemek istiyorlar. İşte maça dair detaylar...

Yeni Malatyaspor Olimpija Ljubljana Canlı İzle A Spor... Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı kensi sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmeye hak kazanacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak. İşte mücadeleye dair bilgiler... 

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25 Temmuz Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'da başlayacak.Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçı A Spor kanalından naklen yayınlanacak.  Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının taktik çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu'nda yaptı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimdeki antrenmana yeni transferler Gökhan Töre ve Ufuk Ceylan da katılırken, iki oyuncunun da maç kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi.

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-kırmızılılar yeni teknik heyeti ve yenilenmiş kadrosuyla Avrupa Kupası maçıyla seyircisinin önüne çıkacak. 

Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda yarınki maçın kadrosunu belirleyen Sergen Yalçın'ın Olimpija Ljubljana maçında kampta denediği 11'e şans tanıması bekleniyor. 

Sarı-kırmızıların muhtemel 11'i şu şekilde: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Donald, Ahmet, Robin, Bifouma, Fofana, Jahovic.  

 

 

 

 

 

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