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Malatya ve Diyarbakır'da sandık başında kavga

Malatya ve Diyarbakır'da sandık başında kavga
Malatya ve Diyarbakır'da sandık başında kavga

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde de muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 sandık müşahidi ölürken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da ise 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi'nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu'na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

 

 

 

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