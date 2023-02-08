Malatya ve Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor

Kahramanmaraş ve Malatya'da binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, son yarım saatte Malatya Doğanşehir'de 5 kilometre derinlikte 5,5 şiddetinde, Kahramanmaraş Göksun'da 8 kilometre derinlikte 2,7 şiddetinde artçı sarsıntı oldu.

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