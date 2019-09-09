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Malatya'da 1 kişi otomobilin yanında ölü bulundu

Malatya'da 1 kişi otomobilin yanında ölü bulundu
Malatya'da 1 kişi otomobilin yanında ölü bulundu

Malatya'da 1 kişi otomobilinin yanında ölü bulundu.

Malatya'da bir şahıs, sokaktaki otomobilinin yanında ölü olarak bulundu. Şahsın kesim ölüm nedeni araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Meyveli sokak içerisinde bir otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz kısmında kanlar gelen şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.İsminin Hacı Özdal (64) olduğu öğrenilen şahsın hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hacı Özdal'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri şahsın bulunduğu Meyveli sokakta inceleme yaptı. Polis ekiplerince yapılan incelemede otomobil yanında bir adet torna vida bulundu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz
 

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