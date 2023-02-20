Malatya'da 10 bin kişinin barınacağı konteyner kente aileler yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yıkık-ağır hasarlı bina sayısı 5 bin 578 olarak tespit edildi. ‘Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da, depremin yaraları sarılıyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar ilk etapta çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirildi. Bir taraftan ise kentin farklı noktalarında ailelerin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatıldı. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından daha önce kurulumu yapılan ve acil durumlar için hazırda bekletilen konteyner kent, Beydağı Geçici Barınma Merkezine dönüştürülerek, depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Van Valiliği ekipleri ve yardımsever vatandaşların koordinesinde çalışmaların 7/24 sürdüğü bölgede, geçici barınma merkezinde kurulumlar tamamlandığında 2 bin konteyner ile yaklaşık 10 bin kişi barınacağı bildirildi.

"Ellerinden geldiğince bizlere yardım etmeye çalışıyorlar"

Evlerinin yıkıldığını ve Valilik tarafından konteyner kente yerleştirildiklerini belirten depremzede Zeynep Temelli, "Göç İdaresi elinden geldiğince yardım ediyor. İlk günden itibaren bizleri aldılar. İkinci depremden sonra bizler buraya geldik. Sorgusuz bir şekilde bizleri buraya alarak karnımızı doyurdular. Evimiz depremde ağır hasar aldı, içeri giremiyoruz. Evimizden bir çorap dahi alamadık. Dışarıda arabalardaydık, bizleri buraya yönlendirdiler. Allah herkesten razı olsun. Ellerinden geldiğince bizlere yardım etmeye çalışıyorlar. Bizler de insanız, her şeyi istiyoruz. Halimize çok şükür. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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