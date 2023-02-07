İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da 10 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede umutlu bekleyiş sürüyor

Malatya'da 10 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede umutlu bekleyiş sürüyor
Malatya'da 10 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede umutlu bekleyiş sürüyor

Kahramanmaraş'taki ikinci büyük depremde yıkılan Malatya’nın Bostanbaşı Mahallesi'nde iki binada umutlu bekleyiş sürüyor.


Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri ve gönüllülerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında bulunanların yakınları kendi imkanlarıyla bir ses ararken, iş makineleri de çalışmalara destek veriyor. Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 kişinin enkaz altında kaldığı iki binada umutlu bekleyiş sürüyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.