Malatya'da 2 katlı bina çöktü! Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 16.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. AFAD, çöken binanın enkazından 14 kişinin yaralı olarak çıkartıldığını açıkladı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için itfaiye, UMKE, jandarma, 112 Sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de bulunduğu öğrenilirken, enkazda 10 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Öte Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana olmak üzere 9 ilden arama ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlere destek vermek için bölgeye sevk edildiği aktarılmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: “Malatya'da olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle” ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş'tan çöken bina açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Baruş, şu ana kadar 13 vatandaşın kurtarıldığını, 3 kişinin de kendi çabasıyla kurtulduğunu ifade etti. Baruş, hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını söyledi.

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde saat 16.50 sıralarında çöken 2 katlı binayla ilgili son durumu paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şu ana kadar enkaz altından 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ama hayati tehlikeleri yok. 3 kişi de kendi imkanlarıyla kurtulmuş. Bina çevre ve şehircilikten herhangi bir hasar tespiti yok. Depremde ağır bir hasarı yok. Üstünde durduğumuz bir tadilat ihtimali gelen bilgiler o yöndedir. Görgü tanıklarının bilgilerine göre içeride çok fazla vatandaş yok. Ama çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz bir kişinin sesinin duyulduğu ve enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışıldığını aktardı” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Devletimiz Malatya'da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu vatandaşlarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Devletimiz tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Göçükten etkilenen tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Malatya” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaşanan göçükle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük olayı ve enkazda devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Devletin bütün imkanları ve kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

AFAD: “Malatya'da enkaz kurtarma çalışmalarında toplam 264 personel görev yapıyor”

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş illerinden olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 264 personel enkazda görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Hasan Eryılmaz - Hidayet Türkyılmaz - Cahit Özçelik

Hidayet Türkyılmaz

Hülya Keklik





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