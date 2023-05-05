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Malatya'da 3 katlı ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi öldü

Malatya'da 3 katlı ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi öldü
Malatya'da 3 katlı ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi öldü

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 3 katlı bir bina çöktü. Binanın enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da 3 katlı ağır hasarlı bina çöktü: 1 kişi öldü - Tıkla İzle

Olay, 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bir bina, kapı ve pencerelerinin söküm çalışmaları sırasında kendiliğinden çöktü. 4 kişinin çalışma yaptığı binada 3 kişi kaçarak kurtulurken, Oktay Cücün (29) ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında Oktay Cücün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cenazesi geniş güvenlik önlemleri altında adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

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