Malatya'da 3.9. büyüklüğünde deprem



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.32'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 3.9. büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.8 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, kent merkezinde görev yapan birçok basın mensubu çalıştıkları konteynerlerde dışarı fırlarken, paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Hasan Eryılmaz



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