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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,89 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Malatya kent merkezinde de hissedilirken kısa süreli de olsa paniğe neden oldu.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen ilçelerden biri olan Pütürge'de çok sayıda ev ağır hasar aldı. Zaman zaman büyük artçı depremlerin yaşandığı ilçede yetkililer hasarlı evlere girilmemesi noktasında vatandaşları uyarıyor.

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