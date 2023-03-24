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Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina çöktü

Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina çöktü
Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina çöktü

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 4 katlı bir bina çöktü.

Malatya’da 4 katlı ağır hasarlı bina çöktü - Tıkla İzle

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 4 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı. Çevredekilerin binada bir kişinin olabileceğini belirtmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina enkazında yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığının belirlenmesinin ardından çalışmalar sonlandırıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, çöken binanın enkazında kimseye rastlanmadığını belirterek, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Hasan Eryılmaz- Cahit Özçelik

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