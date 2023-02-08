Malatya'da 45 saat sonra 6 yaşındaki Abdullah enkaz altından kurtarıldı

Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin'den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah'ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.
Adem Güngör
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