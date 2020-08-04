Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Deprem anı böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor'' dedi.

Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan yok

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere gören ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli deprem, saat 12,37'de, AFAD verilerine göre 5,2 şiddetinde meydana geldi. Malatya merkezde özellikle çok katlı binalarda hissedilen deprem Arguvan ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Arguvan ilçesinde Ender Yücekaya ışık vatandaş, birden sallandığını ifade ederek, büyük korku yaşadığını dile getirdi.

Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi

Malatya'da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyünde saat 12.37'de yerin 5 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi.

Deprem Diyarbakır'da da hissedildi

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.

Şanlıurfa'da hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Basın mensupları, depreme haber yazarken yakalandı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu gün saat 12.37'de merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinde de hissedildi.

Elazığ

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem Elazığ'da da hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar korkuyla dışarı kaçtı.

Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, "Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için hemen dışarı kaçtık. Yani büyük bir depremdi. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Veysel Yetim ise, "Depremi hissettik, bayağı salladı. 15-20 saniye kadar salladı. Biz de ondan sonra dışarı kaçtık. Tahminlerimize göre 5,6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de kahvenin önünde oturuyorduk dışarı boş bir alana kaçtık" diye konuştu.