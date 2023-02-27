Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

''Malatya Yeşilyurt merkezli meydana gelen depremin ardından 25 ihbar alınmış olup, ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir. Son alınan bilgilere göre 5 binada arama kurtarma çalışması devam etmekte olup, 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

DEPREM ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem Elazığ'da hissedildi. Depremden dolayı vatandaşlar dışarı çıktı.

BAKAN KOCA: 'TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Saat 12.04'te, Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimizle irtibat halindeyiz. UMKE ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun''dedi.

FUAT OKTAY: 'VATANDAŞLAR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURSUN'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir'' dedi.







iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.