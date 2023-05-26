Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. 6 Şubat depremleri sonrasında 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığı Malatya'da ağır hasarlı olarak belirlenen yapılardaki yıkım işlemleri sürüyor.

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapılarında yıkımına başlandığı kentte yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım işlemleri esnasında ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

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