Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine bugün de devam edildi.

Kenttin muhtelif bölgelerinde koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalarda ağır hasarlı yapılar kontrollü bir şekilde yıkılırken, yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Hasan Eryılmaz

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