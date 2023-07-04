Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor !

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tefvik Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapıların da yıkımına başlanırken enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkım esnasında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapının bulunduğu kentte yıkım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Hasan Eryılmaz



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