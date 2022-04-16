Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

Malatya uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada torpido kısmında özel düzenekle açılan zulalı bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar , 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y, A.K, M.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Hasan Eryılmaz

