Malatya'da arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. AFAD, saha tarama çalışmaları sonucunda, yıkılan binalar olduğunu duyurdu. AFAD, şehrin farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 5 katlı bir binada 3 kişiyi arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

Rıdvan Yeşilırmak

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