Malatya'da bir evde 35 düzensiz göçmen yakalandı



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi Sezgin sokakta bulunan bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde biri Bangladeş 34'ü Afgan uyruklu düzensiz göçmen bulundu.

Düzensiz göçmenler yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.

Hasan Eryılmaz



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