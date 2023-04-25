Malatya'da boğazına şeker kaçan çocuğun kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı

Olay, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ne kurulan çadır kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte çadır kentte kalan 3 yaşındaki Burak Taşdemir'in oyun oynarken nefes borusuna şeker kaçtı. Nefes almaktan zorlanan küçük çocuk, annesinin durumu fark etmesinin ardından görevli askerlerinin yanına götürüldü. Küçük çocuğun nefes borusuna kaçan şeker burada Mehmetçiğin müdahalesiyle çıkartılırken, herkes derin bir nefes aldı. Durumun fark edilmesinin ardından hemen çadır kentte görevli askerlerinin yanına koştuğunu aktaran anne Nimet Taşdemir, "Kalabalığın durumu fark etmesinin ardından koştum baktım; Burak'ın gözleri tavanda kalmış, ses vermiyor, yüzü sarardı, korktum. Daha sonra hemen kucağıma alarak askerlerin bulunduğu alana koştum. O kadar korktum ki anlatamam, oğlum gitti dedim. Askerlerin müdahalesi sonrası şeker çıktı. Askerlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi Çadır kentte sorumlu Büyükşehir Belediyesi Görevlisi Cumali Duman ise, çadır kentte her türlü sağlık ekipmanlarının mevcut olduğunu belirtip, küçük Fuat'a müdahale eden Mehmetçiğe teşekkür ederek bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hasan Eryılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.