Malatya'da çekilen korku filmi vizyona girdi

2020 yılında vizyona girmeye hazırlanan ancak pandemi dolayısıyla ertelenen korku filmi Zir-Cin, bugün vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Emre Pala'nın yaptığı filmde Defne Çoban, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman, Ogan Şenyolcu, Ömer Konakçı ve Mehmet Aydoğmuş rol aldı.

İstanbul'dan Malatya'ya haber için gelen genç bir kadın gazetecinin başından geçen korku dolu hikayeyi konu alan filmin galası ise oyuncu ve yapım ekibinin katılımı ile Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Bugün itibariyle AVM'de bulunan sinema salonunda gösterime giren film öncesi düzenlenen gala da oyuncular basın mensuplarına film hakkında açıklamalarda bulundular.

Hatice Yetmen