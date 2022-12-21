Malatya'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün yakalandı

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen üç ayrı operasyonlarda 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet hava kompresörü, 63 bin 200 adet makaron ile 101 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahsa ise 5607 SKM'den yasal işlem yapıldı.

Hasan Eryılmaz



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