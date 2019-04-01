Malatya'da Cumhur İttifakı Adayı Gürkan farklı kazandı

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan kullanılan oyların yüzde 69'una yakınını alarak seçimi kazanan isim oldu. Kesin olmayan sonuçların netleşmesi ile birlikte AK Parti İl Binası'nda basın açıklaması yapan Gürkan, Malatyalıların kendilerine gösterdiği teveccühün takdire şayan olduğunu dile getirerek “Malatya'mız sesini birleştirdi, gönül belediyeciliğinde destan yazdı. Bu seçim sürecince bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum, en büyük teşekkürü de bu diyarın güzel insanlarına ediyorum.” dedi.

Seçimlerin kazananın her zaman halk olduğunu dile getiren Gürkan, “Bu seçimlerin Malatya'mıza, ülkemize, barış ve huzur getirmesini diliyorum. İleriye bakacağız, geleceği göreceğiz. Malatya'yı mazisine layık, aydınlık yarınlara kavuşması noktasında el ele vererek bütün belediye başkanları ile bir takım halinde Malatya'mıza yeni destansı hizmetler yapmak üzere yola koyulacağımızı ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Malatya'nın iki merkez ilçesi olan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de Cumhur İttifakı adayları Mehmet Çınar ve Osman Güder en yakın rakiplerine yine fark atarak seçimde ipi göğüsleyen taraf oldular.

Öte yandan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Pütürge ilçesinde yaşanan olay nedeniyle parti olarak konvoy ve kutlama programlarını yapmayacaklarını söyledi.

Bahadır Aytekin

