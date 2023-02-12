Malatya'da deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet bölgesinde çalışmalar sürerken, 7.7'lik ilk deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anıyla birlikte bir binanın dışında bulunan kablolardan kıvılcım çıktığı, vatandaşların koştuğu görülürken, bir başka görüntüde ise araçların sallanması dikkat çekti.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak



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