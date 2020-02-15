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Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor
Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor.

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor - Tıkla İzle

Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan binaların yanında bulunan ve deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bir binanın geniş güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde yıkımına başlandı.

Yıkım öncesi emniyet ekipleri yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapatırken, cadde üzerinde depremden ağır hasar alarak geçtiğimiz günlerde yıkılan binalarda da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Hasan Eryılmaz
 

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