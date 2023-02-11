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Malatya'da depremin altıncı gününde arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Malatya'da depremin altıncı gününde arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
Malatya'da depremin altıncı gününde arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Malatya'da depremin altıncı gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bulunan 5 katlı Hayat Sitesi'nde enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalarına devam ederken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Malatya’da depremin altıncı gününde arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin altıncı gününde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 5 katlı Hayat Sitesi'nde enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için elinden geleni yaparken, AFAD ve jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekleri de ekiplere yardımcı oluyor. Enkaz arama-kurtarma çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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