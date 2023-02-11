Malatya'da depremin altıncı gününde arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremlerin altıncı gününde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 5 katlı Hayat Sitesi'nde enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için elinden geleni yaparken, AFAD ve jandarma ekiplerinin hassas burunlu köpekleri de ekiplere yardımcı oluyor. Enkaz arama-kurtarma çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi.
Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
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