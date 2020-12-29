Malatya'da depremzedeler için 750 konut

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın basın kuruluşlarını tek tek ziyaret etmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner " Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız da var ama sorumluluklarımız her şeyden önce gelir. Sorunlarımızı anlatacağız. Başkanımız Yeşilyurt bölgesinde iyi çalışmalar yapıyor. Başkanımızın başarısı Malatya'nın başarısı anlamına gelir. Malatya'da ve Yeşilyurt bölgesinde depremde evleri yıkılan vatandaşların durumu ortada, bu konuda somut adımlar atılmalı. Spor tesislerine ve spora desteğini biliyoruz. Yeşilyurt Belediyespor'un başarısı da bizleri mutlu ediyor" dedi.

"Depremzedeler için 750 konut yapıyoruz"

Yeşilyurt Beleidye Başkanı Mehmet Çınar ise Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeşilyurt bölgesinde 24 Ocak Elazığ-Sivrice depreminde 750 konut ağır hasar aldı ve yıkıldı. Bu konutların yerine 750 konut yapmak için proje hazırlığımızı yaptık. 4-K Sitesinde evleri yıkılanlar için Yakınca mahallesindeki konut alanına 500 adet konut yapıyoruz. 5 Katlı olacak konutları 2021 yılında teslim edeceğiz. 4-K Sitesinde evleri yıkılanlar buradan konut sahibi olabilecek. Mevcut yerlerini de kendileri değerlendirebilecektir. Çevre yolunda yer alan yıkılan Ada Apartmanın sakinleri içinde Kaynarca mahallesinde 250 konut yapıyoruz. Yeşilyurt ilçesinde depremde evleri yıkılanlar için toplam 750 konut yapıyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışacağız. Ayrıca Elemendik mahallesinde de müstakil bahçeli evler yapmak içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt ilçesini Malatya'nın en gözde semti haline getirdiklerini kaydeden Çınar "Yeşilyurt ilçemizi yatırım bölgesi haline getirdik. Beylerderesini şehir parkı haline getirdik. Turgut Özal Üniversitesi kampüs inşaatı devam ediyor. Yeşilyurt'un tarihi konaklarını ayağa kaldırdık. Kültür ve sanat faaliyetlerine yer verdik. Yeşilyurt tam bir cazibe merkezi haline geldi. Bundan son derece memnunuz. Basınımızı önemsiyoruz, bu nedenle sık sık ziyaret ediyoruz. Şimdi tüm basın mensuplarına yaptığımız hizmetleri gezdireceğiz. Hizmetlerimizi anlatacağız. Onların önerileri bizim için önemli. Yeşilyurt Belediyespor'u BAL Liginden 3. Lige çıkardık, şimdi 2. Lige çıkartmak istiyoruz. Spor yatırımlarına hız verdik. Profesyonel ve Amatör spora hizmet verecek tesisiler yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.