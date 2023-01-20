Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya il Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Arapgir - Arguvan karayolu üzerinde bir minibüsün içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri drone ile yerleri tespit edilen 3'ü Afganistan, 32'si Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

İLGİLİ HABER Kocaeli’de 33 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İLGİLİ HABER Kilis'te 10 düzensiz göçmen daha yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.