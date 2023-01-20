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Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde kırsalında jandarma ekipleri tarafından dron destekli düzenlenen operasyonda 35 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya'da dron ile tespit edilen 35 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Malatya il Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Arapgir - Arguvan karayolu üzerinde bir minibüsün içerisinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri drone ile yerleri tespit edilen 3'ü Afganistan, 32'si Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Hasan Eryılmaz

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