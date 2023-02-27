Malatya'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. Sahadaki tarama çalışmaları sonucunda, yıkılan binalar olduğunu duyuran AFAD, şehrin farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Malatya'da enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ederken, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Gürbüzbey apartmanındaki 3 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.

Öte yandan, Yeşilyurt İlçesi Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki ağır hasarlı binadan eşya çıkartırken depreme yakalanarak enkazda kalan baba ve kızı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Hatice Yetmen

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