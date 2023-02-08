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Malatya'da enkazdan 65 saat sonra 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya'da enkazdan 65 saat sonra 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı
Malatya'da enkazdan 65 saat sonra 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya’da depremde yıkılan 6 katlı Beysu Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarılan yaralının Habil Mordeniz olduğu belirtilirken eşinin de enkaz altına olduğu öğrenildi.

Malatya’da enkazdan 65 saat sonra 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ciddi bir yıkıma neden oldu. Deprem sonrasında etkilenen illerden olan Malatya'nın Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında ekiplerin çalışmasından güzel bir haber daha geldi. Enkaz altına kalan Habil Mordeniz yaralı olarak kurtarıldı. O anlar kameraya anbean yansırken enkaz altından gelecek yeni bir güzel haber bekleniyor.

Cahit Özçelik

 

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