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Malatya'da erik ağacı kış ortasında meyve verdi

Malatya'da erik ağacı kış ortasında meyve verdi
Malatya'da erik ağacı kış ortasında meyve verdi

Malatya’da bir apartmanın bahçesinde bulunan erik ağacı Ocak ayında meyve verdi. Kış ortasında meyve veren erik ağacı görenleri şaşırttı.

Malatya'da Kavaklıbağ Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde bulunan erik ağacı Ocak ayında meyve verdi. Kışın ortasında meyve veren ağaç görenleri şaşırtırken, apartman sakini Ahmet Alkan yıllar önce ektikleri erik ağacının ilk defa bu yıl kış ortasında meyve verdiğini söyledi.

Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade eden Alkan, “Benim yaşım 75, şu ana kadar ben böyle bir durumla karşılaşmadım daha. Görenler de bu duruma şaştı kaldı. Ağacın neden bu mevsimde meyve verdiğini bilmiyoruz” diye konuştu.

Alkan, ağaçtan topladıkları meyvelerin gayet lezzetli olduğunu da dile getirerek konunun uzmanlarından bu durum hakkında bilgi beklediklerini söyledi.

Öte yandan konuyla ilgili görüş bildiren bazı uzmanlara göre ise baharda çiçek açan bu tür ağaçların yazın meyve vermesi gerekirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile ‘erken uyanma' denilen ve normal olmayan bir durumun yaşanmasıyla bu durumun ortaya çıktığını söyledi.

Selçuk Dönmez - Numan Güder
 

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