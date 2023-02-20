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Malatya'da ev taşımada fahiş fiyata karşı denetim

Malatya'da ev taşımada fahiş fiyata karşı denetim
Malatya'da ev taşımada fahiş fiyata karşı denetim

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya’da polis ekipleri, ev taşımada fahiş fiyata karşı denetim yaptı.

 
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Malatya'da bin 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. Ağır ve orta hasarlı binalar fazla olduğu kentte evlerini taşımaya çalışan depremzedelerden talep edilen fahiş fiyatlar ise polise takıldı. Konuyla ilgili olarak çok sayıda şikayetin gelmesi üzerine Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri duruma müdahalede bulunarak, denetimlere başladı. Birçok firmaya cezai işlem uygulandığı denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Hasan Eryılmaz
 

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