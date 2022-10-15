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Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan A.K. (61) idaresindeki 44 KZ 177 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. (33) yönetimindeki 44 BB 964 plakalı Honda marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D., B.A., İ.D. Yaralandı.durumu ağır olan İsmail D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hasan Eryılmaz - İbrahim Çelik

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