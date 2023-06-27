Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya yönüne seyir halinde olan Y.T. (44) idaresindeki 34 BTC 813 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ö.G. (64) yönetimindeki 44 DN 461 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Ömer Güven (64) hayatını kaybederken Y.T. (44), E.T. (17), Y.T. (33), N.T. (13), Z.T. (6), E.T. (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına yaralılardan E.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz



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