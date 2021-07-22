İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber A. yönetimindeki 44 PR 914 plakalı Tofaş Marka otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki Chevrolet Marka 33 ACP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinejandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz
 

İLGİLİ HABER
Feci kaza kamerada Feci kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Çeşme Otoyolundaki zincirleme kaza kamerada Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.