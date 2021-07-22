Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber A. yönetimindeki 44 PR 914 plakalı Tofaş Marka otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki Chevrolet Marka 33 ACP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinejandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz



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