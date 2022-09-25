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Malatya'da feci kaza: 6 ölü

Malatya'da feci kaza: 6 ölü
Malatya'da feci kaza: 6 ölü

Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da feci kaza: 6 ölü - Tıkla İzle

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 34 FDK 660 plakalı lojistik firmasına ait kamyonla karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 44 ABU 441 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek taraflı trafiğe kapatılırken, Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasan Eryılmaz - İbrahim Çelik
 

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