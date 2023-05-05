Malatya'da feci kaza: 6 yaralı

Kaza, 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. idaresindeki 44 AEB 825 plakalı Hyundai marka otomobil ile M.G. yönetimindeki 59 ABP 560 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.G., S.K., S.G., G.G., A.G. ile Y.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz

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