Malatya'da feci kaza: Karakol komutanı hayatını kaybetti

Kaza, Malatya-Gölbaşı karayolu Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gün önce izne ayrıldığı öğrenilen Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın kullandığı 03 PC 620 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tır ile çarpıştı. Feci kazada araçta sıkışan sürücüsü Kaan Şafak (42) ile eşi Serap Şafak (31), çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir (4) itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada Astsubay Başçavuş Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ise ambulansla Malatya'ya sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan Serap Şafak ile iki oğlunun ise durumlarının ağır olduğu ve hayati risklerinin devam ettiği öğrenildi.

Hasan Eryılmaz

