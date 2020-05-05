Malatya'da film gibi polis şüpheli kovalamacası

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Orduzu Mahallesi 1. Ara sokakta bölgeye otomobil ile gelen kişi ya da kişilerce bir ikamete silahlı saldırı düzenlendi. İkametin isabet aldığı olayda, olayın şüphelileri otomobil ile kaçmaya çalışırken, araç sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıslar aracı Beydağı Mahallesi Akdağ sokak üzerinde terk ederek dağlık alana doğru kaçtı. Terk edilen aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, bir süre sonra olay yerine gelen 2 kişi aracı kullananların kendileri olduğunu ve olayla ilgili bağlantılarının bulunmadığını ileri sürdü.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler aracı otoparka çerken şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu olayın ardından Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat Sokak'ta yaşanan silahlı saldırı olayında ise pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda Ö.Y. yaralanırken, olayın şüphelisi S.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İki olayla da ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz

