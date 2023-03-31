İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da fırtına evlerin çatısını uçurdu

Malatya'da fırtına evlerin çatısını uçurdu
Malatya'da fırtına evlerin çatısını uçurdu

Malatya’da etkili olan fırtına evlerin ve iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu. Kırsalda da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hekimhan ilçesinde E.Y.'ye ait ikametin çatısı uçarken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Hasan Eryılmaz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.