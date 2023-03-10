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Malatya'da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı

Malatya'da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı
Malatya'da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hasar gören cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da, çok sayıda bina yıkılırken, binlerce yapı da hasar aldı. Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'nin minaresi de depremlerde nasibini aldı. Güvenlik önlemleri eşliğinde minarenin yıkımı, halat bağlanarak kontrollü olarak gerçekleştirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hasan Eryılmaz

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