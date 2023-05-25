Malatya'da husumetlilerin silahlı ev baskını kamerada

Olay, 20.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.G. ile M.G. aralarında husumet bulunan Y.Ç.'nin ikametinin bulunduğu apartmana girerek sağa sola ateş açmaya başladı. Yaralananın olmadığı olay anbean güvenlik kameralarına yansırken, zanlılar araçla kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgede titiz bir çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri 1 adet sallama tabir edilen bıçak ile 4 adet tüfek kartuşu buldu. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra B.G. ile M.G. yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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