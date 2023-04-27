Malatya'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde M.A. (54) idaresindeki 44 AAC 307 plakalı araç ile F.Ç. (34) yönetimindeki 44 EG 717 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte E.Ç. (6), G.Ç. (33), O.E. (10) yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz

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