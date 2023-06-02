Malatya'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre Malatya-Sivas karayolu Tepeköy Mevkiinde K. Ç. (28) idaresindeki 47 ACH 992 plakalı araç ile Ş. Ö. (44) yönetimindeki 44 FS 895 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza yaralanan F.Ç. (27), A. Y. (29), Ş.Ö. (44), F. G. (24), U. G. (11), H.G. (45) ve A. Ö. (43) 112 ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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