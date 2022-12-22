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Malatya'da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Malatya'da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi
Malatya'da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Malatya’da çıkan iki ayrı ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilenirken yangınlar söndürülerek kontrol altına alındı.

Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde H.B.'ye ait ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilen R.E.Y. (10) ile N.P. (6) hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Berber Sokak'ta bir site içerisinde meydana gelen ve yaralananın olmadığı diğer bir ev yangınında ise maddi hasar oluştu.
Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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